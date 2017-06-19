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Главная Новости Водители скорой помощи в Кирове готовятся выйти на забастовку

Водители скорой помощи в Кирове готовятся выйти на забастовку

19 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Проблемы связаны с переводом скорых на аутсорс

Водители скорой помощи пригрозили забастовкой из-за систематической невыплаты зарплаты. Об этом редакции сообщил один из водителей.

Дело в том, что такой протест для водителей экстренной службы уже не первый. Он связан с переводом скорых на  аутсорс. В прошлом году конфликт удалось урегулировать только после вмешательства главы региона. 

По договору зарплата должна перечисляться 14 числа каждого месяца, сегодня уже 17, а ее нет. Так практически ежемесячно. Мужики  готовы устроить забастовку снова, если в понедельник опять не будет зарплаты.  Аванс - 5000 рублей - 31-го мая выдали, но  это тоже, пусть с небольшой, но с задержкой. Апрельский аванс задержали на несколько дней. Вместо 29 апреля выдали 4 мая. А часть январской зарплаты (2300 рублей) не выдана до сих пор, - написал нашей редакции в выходные водитель.

Такая ситуация с оплатой труда складывается не во всех подстанциях. По словам нашего читателя, первую и третью подстанции удалось городскому руководству отбить у этой аутсорсинговой фирмы,  и проблем с зарплатой у них нет.

А Филейка и Нововятск остались, увы, под москвичами. Причем министерство здравоохранения регулярно и вовремя перечисляет деньги за "услуги" ЭСЗ в Москву. Если забастовка состоится вместе с Нововятской подстанцией, город пострадает процентов на 35-40. Протест приведет к тому, что бригады просто не будут выезжать на вызовы. Естественно, кардиологическая бригада, реанимация и детская будут выезжать на все вызовы, а терапевтические бригады просто встанут, а у них 70% вызовов, - объясняет мужчина.

Окончательный вопрос с забастовкой пока не решен. Водители понимают, чем грозит невыезд по вызову. В понедельник, 19 июня, 19 00 на подстанцию должен подъехать кировский представитель компании, которая обслуживает скорые. Водители надеются, что вопрос решится без исключительных мер.

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Комментарии 5

49 минут назад крестьянин
Пора уже не забастовки делать, А ВЕЛИКУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
Неужели вам люди добрые ещё не надоел этот бандитско-воровской режим
Ответить
41 минуту назад Горожанин
крестьянин
Пора уже не забастовки делать, А ВЕЛИКУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
Неужели вам люди добрые ещё не надоел этот бандитско-воровской режим
Вятка тоже ссылка,
но маске
в тулупе
волчьим,
корешам его
дорога
на Сахалин!
P.S. Держись,
медицина!
Победа будет за нами!
Ответить
40 минут назад никита
крестьянин
Пора уже не забастовки делать, А ВЕЛИКУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
Неужели вам люди добрые ещё не надоел этот бандитско-воровской режим
А зачем октября ждать?
Ответить
30 минут назад Горожанин
никита
А зачем октября ждать?
Опа,тебя вождём назначили? ))Готов за народ пострадать?
Ответить
22 минуты назад ник
Горожанин
Опа,тебя вождём назначили? ))Готов за народ пострадать?
не юродствуй
Ответить

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