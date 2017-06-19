Водители скорой помощи в Кирове готовятся выйти на забастовку

Водители скорой помощи пригрозили забастовкой из-за систематической невыплаты зарплаты. Об этом редакции сообщил один из водителей.

Дело в том, что такой протест для водителей экстренной службы уже не первый. Он связан с переводом скорых на аутсорс. В прошлом году конфликт удалось урегулировать только после вмешательства главы региона.

По договору зарплата должна перечисляться 14 числа каждого месяца, сегодня уже 17, а ее нет. Так практически ежемесячно. Мужики готовы устроить забастовку снова, если в понедельник опять не будет зарплаты. Аванс - 5000 рублей - 31-го мая выдали, но это тоже, пусть с небольшой, но с задержкой. Апрельский аванс задержали на несколько дней. Вместо 29 апреля выдали 4 мая. А часть январской зарплаты (2300 рублей) не выдана до сих пор, - написал нашей редакции в выходные водитель.

Такая ситуация с оплатой труда складывается не во всех подстанциях. По словам нашего читателя, первую и третью подстанции удалось городскому руководству отбить у этой аутсорсинговой фирмы, и проблем с зарплатой у них нет.

А Филейка и Нововятск остались, увы, под москвичами. Причем министерство здравоохранения регулярно и вовремя перечисляет деньги за "услуги" ЭСЗ в Москву. Если забастовка состоится вместе с Нововятской подстанцией, город пострадает процентов на 35-40. Протест приведет к тому, что бригады просто не будут выезжать на вызовы. Естественно, кардиологическая бригада, реанимация и детская будут выезжать на все вызовы, а терапевтические бригады просто встанут, а у них 70% вызовов, - объясняет мужчина.

Окончательный вопрос с забастовкой пока не решен. Водители понимают, чем грозит невыезд по вызову. В понедельник, 19 июня, 19 00 на подстанцию должен подъехать кировский представитель компании, которая обслуживает скорые. Водители надеются, что вопрос решится без исключительных мер.