В Пасегово в автомобиле умер бывший предприниматель

Установлена личность погибшего мужчины, чье тело было найдено в автомобиле в Пасегово. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

Как рассказали местные садоводы, после публикации в СМИ к месту, где стоял автомобиль, приехали несколько машин различных служб. "Ладу" и погибшего увезли в субботу, 17 июня.

17 июня поступило сообщение о том, что в машине около одного из садоводств в Пасегово было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета.

Как сообщает портал prochepetsk.ru, стало известно имя умершего мужчины. Согласно открытым данным, этот молодой человек в прошлом индивидуальный предприниматель. Свою деятельность он закрыл в 2011 году. Бизнес мужчины был связан с розничной торговлей.

Кроме того, в открытых сведения судебных приставах указан мужчина, полное имя которого и дата рождения соответствует умершему. В 2014 году мужчина имел долг по страховым взносам.

Напомним, на необычный автомобиль первыми обратили внимание владельцы садовых участков. Машина стояла в глубокой луже, и у нее была приоткрыта дверь. Мужчина пролежал в автомобиле 2 дня.