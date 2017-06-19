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Главная Новости В Пасегово в автомобиле умер бывший предприниматель

В Пасегово в автомобиле умер бывший предприниматель

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото progorod43.ru
На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти нет

Установлена личность погибшего мужчины, чье тело было найдено в автомобиле в Пасегово. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

Как рассказали местные садоводы, после публикации в СМИ к месту, где стоял автомобиль, приехали несколько машин различных служб. "Ладу" и погибшего увезли в субботу, 17 июня.

17 июня поступило сообщение о том, что в машине около одного из садоводств в Пасегово было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета.

Как сообщает портал prochepetsk.ru, стало известно имя умершего мужчины. Согласно открытым данным, этот молодой человек в прошлом индивидуальный предприниматель. Свою деятельность он закрыл в 2011 году. Бизнес мужчины был связан с розничной торговлей.

Кроме того, в открытых сведения судебных приставах указан мужчина, полное имя которого и дата рождения соответствует умершему. В 2014 году мужчина имел долг по страховым взносам. 

Напомним, на необычный автомобиль первыми обратили внимание владельцы садовых участков. Машина стояла в глубокой луже, и у нее была приоткрыта дверь. Мужчина пролежал в автомобиле 2 дня.

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Комментарии 3

2 часа назад Пздц
А причина где ?
Ответить
час назад Горожанин
Пздц
А причина где ?
Причина будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Ответить
33 минуты назад Мария
Кто это? Как его зовут???
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