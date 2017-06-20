В Кировской области сгорел дом: на пепелище нашли тела двух человек

В воскресенье, 18 июня 2017 года, в поселке Центральный Слободского района произошел пожар в двухквартирном доме, в огне погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

На пульт спасателей сигнал о происшествии на улице Комсомольской поступил в 22:38. К месту ЧП оперативно выехали шесть пожарных расчетов.

В результате пожара брусковый частный дом сгорел полностью. Утром на пепелище были найдены обгоревшие тела 39-летнего мужчины и 36-летней женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Кировской области сообщили, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Местные жители рассказали, что накануне мужчина и его супруга выпивали.

Точная причина пожара и обстоятельства гибели супругов устанавливаются, проводится доследственная проверка.