В Кировской области сгорел дом: на пепелище нашли тела двух человек

В Кировской области сгорел дом: на пепелище нашли тела двух человек20 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
ГУ МЧС по Кировской области
Тела хозяина дома и его супруги нашли только утром
В воскресенье, 18 июня 2017 года, в поселке Центральный Слободского района произошел пожар в двухквартирном доме, в огне погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
На пульт спасателей сигнал о происшествии на улице Комсомольской поступил в 22:38. К месту ЧП оперативно выехали шесть пожарных расчетов.
В результате пожара брусковый частный дом сгорел полностью. Утром на пепелище были найдены обгоревшие тела 39-летнего мужчины и 36-летней женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Кировской области сообщили, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Местные жители рассказали, что накануне мужчина и его супруга выпивали.
Точная причина пожара и обстоятельства гибели супругов устанавливаются, проводится доследственная проверка.
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20 июня 2017, 11:21
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