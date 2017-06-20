Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Опрос: новый проект "Клик Маркет" Лица города Голосование "Город красивых людей" График отключения горячей воды
Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Онлайн торговый центр 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости При строительстве спорткомплекса в Советске похитили 1,5 миллиона

При строительстве спорткомплекса в Советске похитили 1,5 миллиона

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Управление Следственным комитетом по Кировской области
Расследование дела продолжается

Кировские следователи завершили проверку физкультурно-оздоровительного комплекса «Трехречье» в Советске и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Информация появилась 20 июня на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кировской области.

Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в здании нового спорткомплекса в марте 2017 года протекла крыша, его баскетбольная площадка не соответствует требованиям. На строительство ФОКа было потрачено более 74 миллионов рублей, при этом сейчас комплекс и все спортивные площадки закрыты.

Следователи сообщили итоги проверки: в 2016 году администрация Советского  района и строительная организация заключили контракт по строительству ФОКа. В декабре 2016 года подрядчик сдал, а администрация приняла объект, при этом были освоены все денежные средства.

Однако неустановленное лицо из числа руководства строительной организации решило похитить денежные средства, заверив, что все работы выполнены. При этом лицо понимало, что часть из них на момент приемки объекта не закончена.

Проведенной проверкой установлено, что были не выполнены работы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, которые фактически были оплачены, - отметили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета.

Тем самым лицо причинило ущерб администрации в особо крупном размере, средства представитель подрядчика потратил по своему усмотрению.

По результатам доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к случившемуся, было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователи проводят весь комплекс следственных действий. Расследование продолжается.

Читайте также:

МЧС предупреждает о сильных дождях в Кировской области

В Кирове ставят камеры видеофиксации, которые не видит антирадар

Комментарии 1

17 минут назад Лялька
Вы у нас не 1,5 ляма украли, вы страну просрали. Вот это утрата.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Водители скорой помощи в Кирове готовятся выйти на забастовку Посмотреть все

Редакция рекомендует

10 июня
В Кирове прошел Всероссийский фестиваль красок Читать
08 июня
Сквера уже не будет? Как делят территорию за "Алыми парусами" Читать
07 июня
В День русского языка кировчане не смогли отличить классику от рэпа и попсы Читать
Посмотреть все

Полезно знать

16 июня Собираемся на пикник: что взять с собой?
15 июня Образ на выпускной: продумайте все до мелочей
08 июня Как создать свой сайт в Кирове за 12000 рублей?

Новости России и мира

сегодня
По делу Никиты Белых допрошены 200 человек
сегодня
Никите Белых хотят продлить срок ареста в СИЗО еще на несколько месяцев
сегодня
Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных выходных на 2018 год
вчера
Следствие просит продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области
вчера
Работа без обеда и оплата сверхурочных: Путин подписал закон о поправках в ТК
Посмотреть все

Новости афиши

20 июня 2017, 16:57
В кинотеатре "Колизей" пройдет Ночь Трансформеров
19 июня 2017, 17:26
4 бесплатных мероприятия этой недели в Кирове
16 июня 2017, 12:35
День молодежи в Кирове: фестивали уличных танцев, художников и концерты
Посмотреть все

Полезно знать

16 июня Собираемся на пикник: что взять с собой?
15 июня Образ на выпускной: продумайте все до мелочей
08 июня Как создать свой сайт в Кирове за 12000 рублей?

#ЛицаГорода

32 0
Лица города: матч по американскому футболу в Кирове
398 1767
Лица города: большая открытка в честь Дня города 2017
24 3
Лица города: кировчане бесплатно прокатились в автобусе желаний от газеты "Мой Pro Город"
28 57
Награждение участников конкурса "Просто здорово" от газеты "Мой Pro Город"в "Юркин Парке"
9 370
Конкурс "День блондинок": выложи селфи и получи билеты в кино
18 187
Конкурс: самые позитивные селфи кировчанок
15 0
Лица города: кировчане отмечают день рождения Ленинского района
Смотреть все Всего альбомов: 74
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru