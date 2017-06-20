При строительстве спорткомплекса в Советске похитили 1,5 миллиона

Кировские следователи завершили проверку физкультурно-оздоровительного комплекса «Трехречье» в Советске и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Информация появилась 20 июня на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кировской области.

Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в здании нового спорткомплекса в марте 2017 года протекла крыша, его баскетбольная площадка не соответствует требованиям. На строительство ФОКа было потрачено более 74 миллионов рублей, при этом сейчас комплекс и все спортивные площадки закрыты.



Следователи сообщили итоги проверки: в 2016 году администрация Советского района и строительная организация заключили контракт по строительству ФОКа. В декабре 2016 года подрядчик сдал, а администрация приняла объект, при этом были освоены все денежные средства.



Однако неустановленное лицо из числа руководства строительной организации решило похитить денежные средства, заверив, что все работы выполнены. При этом лицо понимало, что часть из них на момент приемки объекта не закончена.

Проведенной проверкой установлено, что были не выполнены работы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, которые фактически были оплачены, - отметили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета.

Тем самым лицо причинило ущерб администрации в особо крупном размере, средства представитель подрядчика потратил по своему усмотрению.

По результатам доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к случившемуся, было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователи проводят весь комплекс следственных действий. Расследование продолжается.