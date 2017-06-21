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Прокуратура проверит работу почты в Чистых прудах

21 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото wikipedia.org
Решение ведомства будет известно в первых числах июля

Жалобы жителей на работу "Почты России" в Чистых прудах рассмотрят в прокуратуре Первомайского района. Об этом сообщается в группе микрорайона.

Жители недовольны оперативностью почты уже не первый месяц. Они не могут нормально получить ни письмо, ни посылку.

Извещения с почты уже полгода не ходят. Я сама наугад хожу на почту, постоянно спрашиваю, пришло ли что-нибудь на мое имя. Более того, почти 100 процентов мелких пакетов из Китая не доходят до адресатов, - рассказывает местная жительница Мария.

В конце мая мы обращались на почту по поводу несвоевременной работы и проблем с получением жителями извещений. Их стопкой складывали на первом этаже. По этому факту в отделении почтовой связи на Комсомольской, 25 была проведена служебная проверка.

В отношении виновного почтальона применены меры дисциплинарного характера. Кроме того, для недопущения подобных ситуаций со всеми почтальонами отделения проведена дополнительная техническая учеба по соблюдению правил доставки почтовых отправлений. В целях предупреждения подобных ситуаций и улучшения качества обработки и доставки почтовых отправлений руководством филиала усилен контроль за сроками и соблюдением требований приема и доставки посылок, а также вручения, хранения и возврата почтовых отправлений, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Однако, по словам местных жителей, ситуация не изменилась в лучшую сторону. В областной прокуратуре объяснили, что результаты проверки будут известны в первой половине июля. Местные жители подозревают, что результатом станет очередное перенаправление их жалобы другому ведомству.

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