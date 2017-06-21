Житель Кировской области выловил в Вятке краснокнижную рыбу

Кировская транспортная полиция в ходе проведения рейда был выявлен уроженец поселка Лебяжье Кировской области, который незаконно ловил рыбу на реке Вятка. Информацию сообщили в пресс-службе кировского ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина добывал рыбу на реке Вятке в Лебяжском районе. Делал он это с помощью специального орудия лова — так называемой стенки. Это такая рыбная ловушка, которую устанавливают поперек берега.

Таким образом мужчине удалось выловить три стерляди.

Рыба занесена в Красную книгу. Это редкий, исчезающий вид из семейства осетровых.

На 321 км реки Вятка в Лебяжском районе был задержан 59-летний мужчина, который незаконно отлавливал стерлядь. Всего рыбак выловил сетью 3 рыбы, тем самым причиненный ущерб окружающей среде Кировской области составил более 1 тысячи 200 рублей, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним, что в апреле 2017 года житель поселка Ленинское Шабалинского района признан виновным по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.