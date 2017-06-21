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Главная Новости Житель Кировской области выловил в Вятке краснокнижную рыбу

Житель Кировской области выловил в Вятке краснокнижную рыбу

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
За незаконный лов рыбы возбуждено уголовное дело

Кировская транспортная полиция в ходе проведения рейда был выявлен уроженец поселка Лебяжье Кировской области, который незаконно ловил рыбу на реке Вятка. Информацию сообщили в пресс-службе кировского ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина добывал рыбу на реке Вятке в Лебяжском районе. Делал он это с помощью специального орудия лова — так называемой стенки. Это такая рыбная ловушка, которую устанавливают поперек берега.

Таким образом мужчине удалось выловить три стерляди.

стерлядь

Рыба занесена в Красную книгу. Это редкий, исчезающий вид из семейства осетровых.

На 321 км реки Вятка в Лебяжском районе был задержан 59-летний мужчина, который незаконно отлавливал стерлядь. Всего рыбак выловил сетью 3 рыбы, тем самым причиненный ущерб окружающей среде Кировской области составил более 1 тысячи 200 рублей, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним, что в апреле 2017 года житель поселка Ленинское Шабалинского района признан виновным по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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Комментарии 4

час назад Рыбак с Вятки
Вчера и сегодня на Вятке в районе села Красное я поймал на донку 4 стерляди . И клал я на ваши законы.
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час назад Какашкин
Рыбак с Вятки
Вчера и сегодня на Вятке в районе села Красное я поймал на донку 4 стерляди . И клал я на ваши законы.
А все потому что, ты му/да)к
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час назад Горожанин
Сушите весла,
браконьеры!
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32 минуты назад Рыбак с вятки
Какашкин
А все потому что, ты му/да)к
Кстати и на таких мудаков как ты тоже клал. Обиделся? Набери гавна полный рот и плюнь в меня!)))))
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