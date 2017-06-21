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Вынесли приговор кировскому хирургу, по вине которого умер пациент

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Приговор еще не вступил в законную силу

Суд вынес приговор врачу-хирургу из Кирово-Чепецкой центральной районной больницы. Его признали виновным в неоказании помощи больному. Пациент умер. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области. 

Вечером 28 октября 2016 года 46-летний мужчина выпил и упал на улице Ленина, ударившись головой об асфальт. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего доставили в хирургическое отделение Кирово-Чепецкой центральной районной больницы.

Дежурный врач-хирург, не проводя медобследования, сказал, что у пациента нет хирургической и травматологической патологии, поэтому не стал госпитализировать потерпевшего. Затем он рекомендовал поместить мужчину в отделение Скорой медицинской помощи больницы.

У пострадавшего не были установлены имевшиеся повреждения мягких тканей головы, не установлены симптомы, характерные для закрытой черепно-мозговой травмы. Необходимых дополнительных обследований не назначили и не провели. Сделанное хирургом заключение не позволило своевременно начать необходимое лечение, - рассказали в Следственном комитете.

Спустя два дня мужчина скончался в реанимации.

В ходе следствия хирург признал свою вину. В результате суд назначил ему лишение свободы на 1,5 года условно, с лишением права занимать должности, связанные с медицинской деятельностью, сроком на 1,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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