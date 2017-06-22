Бракованный участок дороги Киров–Русское подрядчик переделает за свой счет

Участок отремонтированной дороги Киров - Русское признали бракованным. К такому решению 21 июня пришли участники выездного заседания - депутаты, представители администрации, Дирекции дорожного хозяйства и общественники.

Сейчас на этой дороге идет укладка основания, ранее уже был уложен черный щебень. Однако, осмотрев полотно, представители комиссии пришли к выводу, что работу надо переделывать.

Как пояснил начальник городского управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин, сразу после укладки щебня, несмотря на ограничительные знаки, многие автомобилисты проехались по новому основанию, в результате оно оказалось испорчено. К тому же подрядчик не принял мер для ограничения движения – в частности, возле площадки проведения работ не было выставлено ограждение.

Был составлен акт о браке. Поврежденное основание будет снято, рабочие уложат щебень заново. Далее надо выждать его остывания: будет перекрыта полоса движения, затем уложат выравнивающий слой – все это за счет подрядчика. Только после этого на полосу можно пускать машины и делать вторую сторону дороги, - рассказал Дмитрий Печенкин.

По информации администрации города, длина проезжей части в поселке Садаковском, где основание предстоит уложить заново, составляет порядка 500 метров. В дальнейшем на время проведения работ планируется более тесное взаимодействие с ГИБДД, чтобы не допустить заезда машин на свежий ремонт.