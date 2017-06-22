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У координатора кировского штаба Алексея Навального сожгли машину

22 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Артур Абашев, 7x7-journal.ru
Как заявляет Артур Абашев, на работе штаба этот инцидент никак не скажется

22 июня в блоге координатора кировского штаба Алексея Навального - Артура Абашаева появился пост о том, что неизвестный поджег его машину. 

Поджог машины произошел 22 июня, около 00.40. 

В 19 часов припарковал машину, примерно в 00.40 запищал брелок сигнализации (сигнализация с обратной связью). Выглянул с балкона, увидел, что горит левая передняя часть машины (со стороны водителя капот-колесо). Позвонил сразу пожарным (там уже были в курсе), выбежал с ведром воды, потом продолжал тушить водой из лужи, минут через 5 подъехали пожарные, - пишет в 7x7-journal.ru Артур.

Сотрудники полиции приехали через 20 минут после возгорания, преступника не удалось взять по горячим следам. Сотрудники полиции искали следы преступника с собакой, эксперты осмотрели место происшествия, изъяли улики.

Также сообщается, что есть свидетель поджога, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон. Заявление с требованием найти виновного в поджоге и привлечь его к уголовной ответственности написано.

Кстати, сам Артур связывает поджог с открытием штаба Навального: 21 июня была начата работа штаба Навального в Кирове и этим же вечером подожгли машину. Но активист отметил, что на работе штаба это происшествие не скажется. 

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