Пассажир поезда пытался дать взятку кировским полицейским

Транспортные полицейские сопровождали пассажирский поезд Воркута - Адлер на участке пути Мураши - Юрья. В поезде ехал пьяный пассажир, который выпивал спиртное в вагоне-купе. Информацию сообщила пресс-служба Кировского линейного отдела МВД России на транспорте.

50-летний уроженец Республики Башкортостан был замечен сотрудниками полиции, на него за распитие алкоголя начали составлять протокол. Мужчина предложил полицейским взятку - 4 000 рублей, чтобы на него не составляли протокол.

В результате к обвинению добавилась статья «Дача взятки», на мужчину было заведено уголовное дело.

Напомним, в феврале 2017 года житель Котельнича пытался дать взятку автоинспектору. Мужчина на автомобиле Mercedes-Benz ехал по улицам с нарушениями правил дорожного движения, вероятно, был пьян. Чтобы избежать административной ответственности, предложил инспекторам ДПС взятку в размере 18 тысяч рублей. Автоинспекторы не взяли деньги.