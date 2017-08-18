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Главная Новости Роспотребнадзор сообщает о 832 заболевших россиянах на курортах Турции

Роспотребнадзор сообщает о 832 заболевших россиянах на курортах Турции

18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
Pixabay
77 процентов заболевших - дети

На курортах Турции продолжается распространение вируса Коксаки. Возросло число заболевших. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. 

На 16 августа на горячую линию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступило более 900 обращений, в которых говорится о 832 заболевших. Отметим, что это только те люди, которые обратились на горячую линию. Более 120 обращений были связаны с мерами профилактики энтеровирусной инфекции. При этом 77 процентов заболевших - дети. Наибольшее число заболевших отдыхали в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области продолжает работать горячая линия для приема обращений. Вопросы можно задать по телефону (8332) 40-67-24 с 9 до 12 часов ежедневно.

Роспотребнадзор составил памятку для туристов о том, что нужно делать во время отдыха, чтобы не заразиться вирусом. Также Ростуризм сообщил, как вернуть деньги за оплаченные туры, если вы решили отказаться от поездки. Все подробности здесь

Кстати, ntv.ru сообщает о том, что российскую туристку Татьяну, у которой заболел ребенок, не пустили на борт самолета, когда она с семьей пыталась вернуться из Турции в Москву. Женщину с ребенком отправили на карантин. Вот как Татьяна описала ситуацию: 

Проявилось все это на третий день. Началась температура, вялое состояние. На следующее утро появились пятнышки, по всему телу, во рту, в ушах. Везде волдыри. Врач посмотрел и сказал, что это энтеровирус. Он не сказал, что это Коксаки, выписал нам мазь, никакой справки не дал, сказал лечиться. Уже в аэропорту какой-то бдительный сотрудник заметил сыпь у младшего из детей и направил на карантин. 

Муж с двумя старшими детьми улетел в Москву, оставив жене все деньги. Татьяна с ребенком несколько дней провела в скромной гостинице, которую оплатила страховая. В гостинице попросили лишний раз на людях с ребенком не показываться, потому что другие туристы переживают.

Адвокат Виктория Дергунова отметила, что детей, у которых есть этот вирус, угрожающий жизни и здоровью человека, запрещается сажать на рейс. То есть, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, рекомендуется, пока они не выздоровеют, пока их жизни и здоровью ничего не будет угрожать, на авиаперевозки их не отправлять. Такое решение вправе принять власти Турции и сам авиаперевозчик. 

Дети Женщины Здоровье Мужчины

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