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Главная Новости Актер Павел Прилучный сделал подарок на свадьбу паре из Кирова

Актер Павел Прилучный сделал подарок на свадьбу паре из Кирова

18 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Российская Газета
Актер помог кировчанину, несмотря на то, что находился в отпуске

Павел Прилучный по просьбе кировского диджея записал аудио для свадьбы. Историей поделился свадебный диджей Илья Вершинин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал, что ведущий попросил подготовить необычный конкурс в подарок молодоженам. Идея в том, что ведущий задает вопросы о молодоженах, а отвечает ему их любимый актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор». Для этого необходимо было записать несколько фраз в исполнении Прилучного.

Илья попробовал найти и вырезать нужные фразы из фильмов с участием актера, но это занимало слишком много времени.

Он написал в социальной сети актрисе Любови Аксеновой, которая играла с Павлом в сериале «Мажор»:

Любовь, я простой диджей из Кирова. Мы очень хотим сделать сюрприз для молодоженов, а для этого нам нужны несколько фраз в исполнении вашего коллеги Павла Прилучного.

Почти сразу она мне ответила, что с радостью помогла бы, но Павел с семьей уехали в отпуск.

Илья понял, что запись сделать не получится, но неожиданно для себя получил через пару дней по электронной почте письмо от самого Павла Прилучного с нужными фразами и пожеланием всего доброго.

Пожалуй, это самый необычный случай в моей десятилетней работе диджеем. А еще очень приятно осознавать, что у наших звездных актеров совсем нет звездной болезни. Ну а главное — нам удалось сделать такой сюрприз молодоженам в самый памятный для них день, - признается Илья Вершинин.

 

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Комментарии 2

18 августа, 15:53 Горожанин
по вашему мнению это "событие" достойно, чтобы попасть в сводки городских новостей?
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18 августа, 17:08 Софа
Ну молодцы ребята. Так держать !
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