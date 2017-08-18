Актер Павел Прилучный сделал подарок на свадьбу паре из Кирова

Павел Прилучный по просьбе кировского диджея записал аудио для свадьбы. Историей поделился свадебный диджей Илья Вершинин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал, что ведущий попросил подготовить необычный конкурс в подарок молодоженам. Идея в том, что ведущий задает вопросы о молодоженах, а отвечает ему их любимый актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор». Для этого необходимо было записать несколько фраз в исполнении Прилучного.

Илья попробовал найти и вырезать нужные фразы из фильмов с участием актера, но это занимало слишком много времени.

Он написал в социальной сети актрисе Любови Аксеновой, которая играла с Павлом в сериале «Мажор»:

Любовь, я простой диджей из Кирова. Мы очень хотим сделать сюрприз для молодоженов, а для этого нам нужны несколько фраз в исполнении вашего коллеги Павла Прилучного.

Почти сразу она мне ответила, что с радостью помогла бы, но Павел с семьей уехали в отпуск.

Илья понял, что запись сделать не получится, но неожиданно для себя получил через пару дней по электронной почте письмо от самого Павла Прилучного с нужными фразами и пожеланием всего доброго.