В Кирове разыскивают мужчину, снявшего с чужой банковской карты деньги

В Кирове полицейские разыскивают мужчину, который снял с чужой банковской карты деньги. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Все произошло 10 июня ориентировочно с 11:07 до 13:42. Неизвестный мужчина в двух банкоматах (на улицах Карла Маркса и Ленина) снял с чужой банковской карты 7 500 рублей. Оказалось, что банковская карта принадлежит кировчанке, которая незадолго до этого потеряла ее. При этом в ведомстве уточнили, что женщина хранила в конверте банковскую карту, в этом же конверте находился пин-код.

фото - скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области

Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Кстати, на записи с камеры видеонаблюдения четко видно, что снятие денег с банковской карты происходило на глазах ребенка, который стоял рядом с мужчиной. После того, как операция была выполнена, мужчина и ребенок ушли.

фото - скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области

Если вы знаете мужчину или видели, как все произошло, позвоните в полицию по телефону: 777-605.