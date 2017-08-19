В Кирове разыскивают мужчину, снявшего с чужой банковской карты деньги

В Кирове разыскивают мужчину, снявшего с чужой банковской карты деньги19 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
Все происходило на глазах ребенка
В Кирове полицейские разыскивают мужчину, который снял с чужой банковской карты деньги. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.
Все произошло 10 июня ориентировочно с 11:07 до 13:42. Неизвестный мужчина в двух банкоматах (на улицах Карла Маркса и Ленина) снял с чужой банковской карты 7 500 рублей. Оказалось, что банковская карта принадлежит кировчанке, которая незадолго до этого потеряла ее. При этом в ведомстве уточнили, что женщина хранила в конверте банковскую карту, в этом же конверте находился пин-код.
фото - скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Кстати, на записи с камеры видеонаблюдения четко видно, что снятие денег с банковской карты происходило на глазах ребенка, который стоял рядом с мужчиной. После того, как операция была выполнена, мужчина и ребенок ушли.
фото - скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
Если вы знаете мужчину или видели, как все произошло, позвоните в полицию по телефону: 777-605.
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19 августа 2017, 15:30
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