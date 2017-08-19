В Кирове состоялась встреча любителей косплея

В субботу, 19 августа, в парке имени Кирова собрались ребята в костюмах маскотов фестиваля молодежных увлечений, мага и фэнтези-красавиц. Участники мероприятия зазывали кировчан пройти легкую полосу препятствий и приглашали их на фестиваль молодежных увлечений AiO, который пройдет в ДК "Космос".

Кировчанин Герман Зайцев появился на празднике в костюме волшебника из компьютерной игры King's bounty.

Молодой человек объясняет, что любители косплея - это не сумасшедшие игроманы. Они выступают отнюдь не за жизнь в виртуальной реальности 24 часа в сутки.

Я играю по 2-3 часа в день, и мне этого достаточно. Мое огромное увлечение - это музыка, ей я отвожу большую часть времени. К сожалению, я знаю таких людей, которые не выходят из-за компьютерного стола много часов и живут только этим. Так делать нельзя. Надо всегда находить время на саморазвитие, чтение, учебу и реальный мир, - говорит молодой человек.

Его мысль продолжила и Вера Андреева, которую любовь к виртуальным играм подтолкнула стать писательницей. На мероприятие она пришла в образе героини своей книги.

Участники встречи о косплее и виртуальном мире: