В Кировской области утонули четыре человека: среди погибших ребенок

В Кировской области утонули четыре человека: среди погибших ребенок21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Все трагические случаи произошли в субботу
В выходные дни в регионе утонули четыре человека, среди погибших есть ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
Все трагические случаи произошли в субботу, 19 августа. В реке Чепца утонул 63-летний пенсионер. Около 16 часов в реке Шошма в районе Малмыжа во время купания утонул 8-летний мальчик. В Юрьянском районе у поселка Гирсово в реке Вятка выпал из лодки и утонул 47-летний мужчина. Около 19 часов у поселка Мурыгино во время купания в Вятке утонул 29-летний парень.
Сейчас следователи проверяют, при каких обстоятельствах все произошло.
Сотрудники МВД просят всех соблюдать следующие меры предосторожности во время отдыха на водоемах:
- не употребляйте спиртные напитки;
- купайтесь только в специально оборудованных местах – на разрешенных пляжах, в бассейнах. Не купайтесь в незнакомых местах;
- если вы не умеете плавать, то лучше воздержитесь от водных развлечений либо всегда берите с собой спасательный жилет
- осторожными во время купания должны быть и люди, страдающие гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями – перепад температур воздуха и воды может плохо сказаться на самочувствии;
- не стоит в жаркие дни резко бросаться в воду, от резкого охлаждения могут начаться мышечные судороги;
- ни на минуту не оставляйте без внимания своих детей. В воде будьте всегда рядом с ними. Если вы увидите детей, которые купаются одни, постарайтесь уговорить их выйти из воды и сообщите об этом их родителям.
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21 августа 2017, 11:14
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