В Кировской области утонули четыре человека: среди погибших ребенок

В выходные дни в регионе утонули четыре человека, среди погибших есть ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Все трагические случаи произошли в субботу, 19 августа. В реке Чепца утонул 63-летний пенсионер. Около 16 часов в реке Шошма в районе Малмыжа во время купания утонул 8-летний мальчик. В Юрьянском районе у поселка Гирсово в реке Вятка выпал из лодки и утонул 47-летний мужчина. Около 19 часов у поселка Мурыгино во время купания в Вятке утонул 29-летний парень.

Сейчас следователи проверяют, при каких обстоятельствах все произошло.

Сотрудники МВД просят всех соблюдать следующие меры предосторожности во время отдыха на водоемах: