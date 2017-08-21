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Неизвестные украли ограду с могилы на кладбище в Кировской области

21 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Похитителей призвали вернуть ограду на место, пока не поздно

В Кировской области неизвестные украли с могилы чугунную ограду. Об этом сообщают в группе "Типичный Котельнич".

О преступлении рассказала Наталия: с могилы ее родственницы пропала ограда. Родные женщины говорят, что еще пару недель назад ограда была на месте. 

Судя по разговорам, такое случалось и раньше. Надо представлять наше старое кладбище. Захоронение с моей бабушкой 1986 года, а рядом могила конца XIX века. Лес захватил кладбище. Могилы в глубине, и надо специально блуждать, чтобы приметить, что украсть, - рассказывает Наталия.

Ограда на могиле была из чугуна, но девушка расстроилась даже не из-за денег, а из-за деградации людей.

Дело не в деньгах. Дело в том, что докатились до воровства у покойников, чистый вандализм. Что дальше? Разбойные нападения на мам с коляской? Мне больше моральный ущерб нанесен,чем материальный, - говорит девушка.

В полицию по поводу кражи Наталия не обращалась. Девушка считает, что ее заявление не будут рассматривать. Другие жители Котельнича тоже отмечают, что на кладбище уже давно процветает такой вандализм, но никто этому не противостоит.

Многие верят, что и без следствия воровство с могил будет наказано.

Есть много реальных историй в моей практике, когда люди брали с кладбища камни, плиты и прочее для строительства бани и других построек. Во всех случаях приходит возмездие. Люди сходили с ума, страдали шизофренией, манией преследования и онкозаболеваниями. Был случай, когда сгорела та самая баня, в которую были принесены камни с погоста. Это все может казаться полным бредом для неверующих в законы существования людей, но не лучше ли быть более осторожным в том, что кажется неизведанным? Я призваю тех людей к совести и рекомендую вернуть на место ими украденное. Поклониться миру мертвых и попросить прощения, - говорит ведунья Ирина Влади.

Женщины Мужчины Происшествия

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Комментарии 3

10 часов назад гость
с кладбищ нельзя ничего уносить. не нами это заведено. мир покойных - это особый мир который мы не в состоянии понять. что за той чертой - мы не знаем. но мертвые не прощают. неужели это непонятно современным людям. ведь исстари это ведется - нельзя беспокоить мир мёртвых.
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6 часов назад Сергей
гость
с кладбищ нельзя ничего уносить. не нами это заведено. мир покойных - это особый мир который мы не в состоянии понять. что за той чертой - мы не знаем. но мертвые не прощают. неужели это непонятно современным людям. ведь исстари это ведется - нельзя беспокоить мир мёртвых.
Согласен полностью. Те кто ограбил могилы, сполна поплатятся в этой жизни
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5 часов назад гость
Сергей
Согласен полностью. Те кто ограбил могилы, сполна поплатятся в этой жизни
спасибо Сергей что разделяете со мной эту точку зрения. Знаю немало людей которые это воспринимают по другому. они считают что мертвым это не нужно. Я воспитана по другому. Для меня это всё - свято
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