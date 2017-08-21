Неизвестные украли ограду с могилы на кладбище в Кировской области

В Кировской области неизвестные украли с могилы чугунную ограду. Об этом сообщают в группе "Типичный Котельнич".

О преступлении рассказала Наталия: с могилы ее родственницы пропала ограда. Родные женщины говорят, что еще пару недель назад ограда была на месте.

Судя по разговорам, такое случалось и раньше. Надо представлять наше старое кладбище. Захоронение с моей бабушкой 1986 года, а рядом могила конца XIX века. Лес захватил кладбище. Могилы в глубине, и надо специально блуждать, чтобы приметить, что украсть, - рассказывает Наталия.

Ограда на могиле была из чугуна, но девушка расстроилась даже не из-за денег, а из-за деградации людей.

Дело не в деньгах. Дело в том, что докатились до воровства у покойников, чистый вандализм. Что дальше? Разбойные нападения на мам с коляской? Мне больше моральный ущерб нанесен,чем материальный, - говорит девушка.

В полицию по поводу кражи Наталия не обращалась. Девушка считает, что ее заявление не будут рассматривать. Другие жители Котельнича тоже отмечают, что на кладбище уже давно процветает такой вандализм, но никто этому не противостоит.

Многие верят, что и без следствия воровство с могил будет наказано.