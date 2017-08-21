Уроженец Кировской области сфотографировал Малахова на новом рабочем месте

Знаменитый звездный фотограф родом из Кирово-Чепецка Владимир Широков сфотографировал ведущего Андрея Малахова на новом рабочем месте. Об этом Владимир сообщил на своих страничках "ВКонтакте" и Instagram.

На днях появилась информация об уходе ведущего с Первого канала. Несколько дней назад Владимира Широкова пригласили на промофотосессию, на этот раз его задачей было снять Андрея Малахова для рекламы нового шоу. Тогда фотограф уже точно знал о новом месте работы известного телеведущего, когда вся страна гадала - правда это или нет, что Малахов уходит на телеканал "Россия 1". Это оказалось правдой.

Сейчас, по информации Владимира Широкова, новое шоу телеведущего будет называться "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Кстати, сам Андрей Малахов опубликовал письмо на сайте журнала starhit.ru, главным редактором которого он является, где поблагодарил коллег с Первого канала за работу. Также там появился проморолик нового шоу Андрея Малахова.