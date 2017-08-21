В центре начали разбирать одну из первых закусочных в Кирове

21 августа в центре Кирова начали разбирать одну из первых закусочных в городе. У "Европейского" ведутся масштабные работы. Фотографии опубликовали в телеграм-канале "Альцгеймер".

Мы попросили представителя компании рассказать, что теперь будет на месте "Данара".

Кафе не сносят. В скором времени на этом месте появится современное, комфортное заведение с сидячими местами, - прокомментировал нашему порталу представитель компании.

Напомним, в апреле 2017 года у площади Конева сгорела закусочная. Ее восстановили в течение месяца.