В центре начали разбирать одну из первых закусочных в Кирове

В центре начали разбирать одну из первых закусочных в Кирове21 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
t.me/crimsongum
От "Данара" у "Европейского" остался только каркас
21 августа в центре Кирова начали разбирать одну из первых закусочных в городе. У "Европейского" ведутся масштабные работы. Фотографии опубликовали в телеграм-канале "Альцгеймер".
Мы попросили представителя компании рассказать, что теперь будет на месте "Данара".
Кафе не сносят. В скором времени на этом месте появится современное, комфортное заведение с сидячими местами, - прокомментировал нашему порталу представитель компании.
Напомним, в апреле 2017 года у площади Конева сгорела закусочная. Ее восстановили в течение месяца.
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21 августа 2017, 18:49
Комментарии 10
Даже если попытаться читать "между строк", в предложении ни слова о сети данарок :) Написано конкретно: "ОДНУ ИЗ ПЕРВЫХ ЗАКУСОЧНЫХ В ГОРОДЕ" - это ложь! Та данарка далекооооо не из первых закусочных ;)
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