Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос про 1 Сентября Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости В Кирове 16-летний подросток сбежал из спецучреждения

В Кирове 16-летний подросток сбежал из спецучреждения

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Парень мог отправиться автостопом или пешком в город Покров

В Кировской области снова пропал 16-летний парень, которого нашли день назад. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров"

Известно, что парень 17 августа сбежал из спецучреждения в Котельниче. Тогда волонтеры сообщали, что подросток мог автостопом отправиться во Владимирскую область, город Покров. 21 августа стало известно, что его нашли. Его, согласно появившейся в паблике информации, доставили в центр временного содержания несовершеннолетних в Кирове. 

Через несколько часов он снова сбежал. 21 августа около 3:20 подростка видели последний раз, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры пишут, что парень снова мог отправиться автостопом или пешком в город Покров Владимирской области. 

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).

Дети Происшествия Пропал человек

Читайте также: 

Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник

Кировский Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться ВИЧ на маникюре

Комментарии 2

3 часа назад Гость
Какие же условия в этом спецучреждении, что оттуда бегут непрерывным потоком?
Ответить
2 часа назад Саша Грей
Опять в пижаме?))
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове задержали 22-летнюю хозяйку склада с наркотиками Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
16 августа
Испытано на себе: кировчанка разоблачила 7 мифов о сетевом маркетинге Читать
11 августа
3 истории кировского свадебного регистратора: от рухнувших декораций до мужских слез Читать
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона
17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему

Новости России и мира

20 августа
События в стране: четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе
20 августа
Известно, когда начнется суд по делу о массовом убийстве дачников в Твери
19 августа
Атомоход с кировчанкой на борту достиг Северного полюса в рекордные сроки
19 августа
Уроженец Кирова Владимир Урин останется гендиректором Большого театра
18 августа
Роспотребнадзор сообщает о 832 заболевших россиянах на курортах Турции
Посмотреть все

Новости афиши

21 августа 2017, 19:30
Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник
21 августа 2017, 19:00
Кировчане смогут сделать селфи с Гоголем
21 августа 2017, 13:44
4 бесплатных мероприятия этой недели в Кирове
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

#ЛицаГорода

36 21
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
21 57
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
8 0
8 фото из Instagram: кировчане отдыхают на природе
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
20 0
Музыкальный фестиваль авторской песни "Гринландия-2017"
Смотреть все Всего альбомов: 91
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru