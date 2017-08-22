В Кирове 16-летний подросток сбежал из спецучреждения

В Кировской области снова пропал 16-летний парень, которого нашли день назад. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Известно, что парень 17 августа сбежал из спецучреждения в Котельниче. Тогда волонтеры сообщали, что подросток мог автостопом отправиться во Владимирскую область, город Покров. 21 августа стало известно, что его нашли. Его, согласно появившейся в паблике информации, доставили в центр временного содержания несовершеннолетних в Кирове.

Через несколько часов он снова сбежал. 21 августа около 3:20 подростка видели последний раз, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры пишут, что парень снова мог отправиться автостопом или пешком в город Покров Владимирской области.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).