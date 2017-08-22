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Главная Новости На берегу реки Вятка обнаружили тело неизвестной женщины

На берегу реки Вятка обнаружили тело неизвестной женщины

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod, к происшествию отношения не имеет
Тело обнаружили 7 августа

У деревни Никульчино Слободского района на берегу реки Вятка найдено тело неизвестной женщины. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Тело обнаружили 7 августа. С тех пор родственники погибшей не объявлялись, личность ее пока установить не могут. 

Приметы погибшей:

  • около 60 лет, рост около 155 сантиметров, волосы седые длиной 6-8 сантиметров, телосложение истощенное;
  • одета в сорочку с короткими рукавами из ткани светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Если вы знаете женщину, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 66-47-25 или 02.

Женщины Происшествия Смерть

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Комментарии 3

2 часа назад Саша Грей
Имеет к этому прогород отношение или не имеет, это не вам решать ать, а след твию!
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2 часа назад Саша Грей
Это я о приписке к фото))
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31 минуту назад Горожанин
Саша Грей
Это я о приписке к фото))
что то ты торошина больно вумная. чо , небось все кошаков кострируешь?
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