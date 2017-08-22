На берегу реки Вятка обнаружили тело неизвестной женщины

У деревни Никульчино Слободского района на берегу реки Вятка найдено тело неизвестной женщины. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Тело обнаружили 7 августа. С тех пор родственники погибшей не объявлялись, личность ее пока установить не могут.

Приметы погибшей:

около 60 лет, рост около 155 сантиметров, волосы седые длиной 6-8 сантиметров, телосложение истощенное;

одета в сорочку с короткими рукавами из ткани светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Если вы знаете женщину, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 66-47-25 или 02.