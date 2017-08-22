В Кирове задержали 22-летнюю хозяйку склада с наркотиками

В Кирове задержали 22-летнюю хозяйку склада с наркотиками22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
В квартире девушки нашли 600 000 рублей, килограмм наркотиков и 900 сим-карт
Полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая держала склад с наркотиками и распространяла их по региону. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
В течение года сотрудники правоохранительных органов задерживали людей, распространявших наркотики в регионе, потом им удалось выйти на крупного поставщика. Девушку на днях задержали с поличным при очередной закладке наркотиков.
У нее нашли более 20 запаянных пакетиков с наркотиком. При обыске ее квартиры оперативники нашли 600 000 рублей, около килограмма наркотических средств, оборудование для фасовки, записи с расположением тайников, компьютер, где была переписка с поставщиками, а также фотографии тайников-закладок, около 900 сим-карт различных операторов сотовой связи. Выяснилось, что девушка часто меняла съемные квартиры и номера телефонов для конспирации.
Кроме оптовой распространительницы, задержали еще семерых закладчиков. Возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривается лишение свободы от 15 лет до пожизненного.
Видео задержания девушки от УМВД России по Кировской области:
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22 августа 2017, 11:59
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