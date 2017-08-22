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В Кирове задержали 22-летнюю хозяйку склада с наркотиками

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
В квартире девушки нашли 600 000 рублей, килограмм наркотиков и 900 сим-карт

Полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая держала склад с наркотиками и распространяла их по региону. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

В течение года сотрудники правоохранительных органов задерживали людей, распространявших наркотики в регионе, потом им удалось выйти на крупного поставщика. Девушку на днях задержали с поличным при очередной закладке наркотиков.

У нее нашли более 20 запаянных пакетиков с наркотиком. При обыске ее квартиры оперативники нашли 600 000 рублей, около килограмма наркотических средств, оборудование для фасовки, записи с расположением тайников, компьютер, где была переписка с поставщиками, а также фотографии тайников-закладок, около 900 сим-карт различных операторов сотовой связи. Выяснилось, что девушка часто меняла съемные квартиры и номера телефонов для конспирации. 

Кроме оптовой распространительницы, задержали еще семерых закладчиков. Возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривается лишение свободы от 15 лет до пожизненного.

Видео задержания девушки от УМВД России по Кировской области:

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Комментарии 4

2 часа назад Чупакабра
Во, дура. В 22 года заканчивать жизнь. Это если пожизненно, конечно.
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час назад жадныйДоДенег
Чупакабра
Во, дура. В 22 года заканчивать жизнь. Это если пожизненно, конечно.
Но если деньги у нее налом а не на счетах,то есть шанс что после освобождения хорошо оторвется))Особняк там на Рублевке купит...за несколько лет она не оин десяток млн олжна была скопить
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35 минут назад Горожанин
жадныйДоДенег
Но если деньги у нее налом а не на счетах,то есть шанс что после освобождения хорошо оторвется))Особняк там на Рублевке купит...за несколько лет она не оин десяток млн олжна была скопить
за какие несколько лет накопила? ей всего то 22. выйдет в 37, вполне детородный возраст. а чего это на магазы 24 часа такие облавы не устраивают? от боярышников и медовых лосьёнов не меньше людей мрёт
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15 минут назад Чупакабра
жадныйДоДенег
Но если деньги у нее налом а не на счетах,то есть шанс что после освобождения хорошо оторвется))Особняк там на Рублевке купит...за несколько лет она не оин десяток млн олжна была скопить
Чезез пятнаху ещё неизвестно какие законы будут и в каком государстве жить будем, и будем ли вообще. Поэтому считаю, что житуху она закончила, точнее загубила сама себе. Суицид короче сделала.
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