В Кирове задержали 22-летнюю хозяйку склада с наркотиками

Полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая держала склад с наркотиками и распространяла их по региону. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

В течение года сотрудники правоохранительных органов задерживали людей, распространявших наркотики в регионе, потом им удалось выйти на крупного поставщика. Девушку на днях задержали с поличным при очередной закладке наркотиков.

У нее нашли более 20 запаянных пакетиков с наркотиком. При обыске ее квартиры оперативники нашли 600 000 рублей, около килограмма наркотических средств, оборудование для фасовки, записи с расположением тайников, компьютер, где была переписка с поставщиками, а также фотографии тайников-закладок, около 900 сим-карт различных операторов сотовой связи. Выяснилось, что девушка часто меняла съемные квартиры и номера телефонов для конспирации.

Кроме оптовой распространительницы, задержали еще семерых закладчиков. Возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривается лишение свободы от 15 лет до пожизненного.

Видео задержания девушки от УМВД России по Кировской области: