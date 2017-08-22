В Кирове в +26 на тротуаре заметили сугроб

Во вторник, 22 августа, рядом с новым микрорайоном кировчане заметили сугроб. Фото в редакцию прислал постоянный читатель Юрий Морданов.

Мужчина заметил снег утром, когда проходил по территории спортивной школы "Дымка". Как предположил Юрий, снег скинули оттуда.

Я проходил мимо около 9 часов утра. Решил сократить дорогу через "Дымку", пока шел в поликлинику. Очень необычно увидеть сугроб в такую жару. Наверное, он быстро растает, - поделился Юрий Морданов.

Выяснилось, что снег сбросили на улицу после заливки льда. Работники так делают, потому что в дворце сейчас нет отопления и снег будет постоянно накапливаться.