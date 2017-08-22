В Кирове в +26 на тротуаре заметили сугроб

В Кирове в +26 на тротуаре заметили сугроб22 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото Юрия Морданова
Снег специально сбросили на горячий тротуар
Во вторник, 22 августа, рядом с новым микрорайоном кировчане заметили сугроб. Фото в редакцию прислал постоянный читатель Юрий Морданов.
Мужчина заметил снег утром, когда проходил по территории спортивной школы "Дымка". Как предположил Юрий, снег скинули оттуда.
Я проходил мимо около 9 часов утра. Решил сократить дорогу через "Дымку", пока шел в поликлинику. Очень необычно увидеть сугроб в такую жару. Наверное, он быстро растает, - поделился Юрий Морданов.
Выяснилось, что снег сбросили на улицу после заливки льда. Работники так делают, потому что в дворце сейчас нет отопления и снег будет постоянно накапливаться.
На машине есть специальный нож, который соскребает старый лед и снег, когда идет заливка нового. Эта масса попадает в кузов машины, а затем ее сваливают в специальную яму в здании. В ней проведено отопление, снег превращается в воду и сливается. Сейчас отопление не работает, поэтому снег и оставляют на улице, - рассказал Андрей Лаптев, заместитель директора спортивной школы.
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22 августа 2017, 12:30
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