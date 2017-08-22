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Главная Новости В Кирове будут судить скинхеда, избившего двоих мужчин

В Кирове будут судить скинхеда, избившего двоих мужчин

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Также молодой человек обвиняется в хулиганстве и нарушении общественного порядка

В Кирове перед судом предстанет молодой человек, который избил двоих мужчин, также он обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района. 

Кировчанин, являясь приверженцем радикально настроенного движения скинхедов, избил двоих мужчин.

Сделано это было по мотивам идеологической ненависти и по мотивам ненависти в отношении социальной группы – антифашистов, - уточнили в ведомстве.

В результате пострадавшим был причинен легкий вред здоровью. Также молодой человек обвиняется в хулиганстве и нарушении общественного порядка. 

Сейчас по уголовному делу проводится судебное следствие.

Мужчины Происшествия

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Комментарии 3

час назад Какашкин
Вот потеха. А так посмотришь, так они дружбаны не разлей вода
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56 минут назад Учитель словесности
Антифашисты - черти. Я лично буду возить передачки на зону скинхеду. Скины - чистильщики этого гнилого общества.
В группе у Учителя почти все скинхеды,
И скоро те скинхеды будут праздновать победу.
Мы ждём с нетерпеньем возвращенья Тесака.
Когда Тесак вернётся, у нас не дрогнет рука.
Жди нас, Вылегжанин, жди нас, педофил.
Мы идём с ножами, в сумках тротил.
Ответить
7 минут назад Горожанин
Учитель словесности
Антифашисты - черти. Я лично буду возить передачки на зону скинхеду. Скины - чистильщики этого гнилого общества.
В группе у Учителя почти все скинхеды,
И скоро те скинхеды будут праздновать победу.
Мы ждём с нетерпеньем возвращенья Тесака.
Когда Тесак вернётся, у нас не дрогнет рука.
Жди нас, Вылегжанин, жди нас, педофил.
Мы идём с ножами, в сумках тротил.
Редкостный долбоеб
Ответить

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