В Кирове будут судить скинхеда, избившего двоих мужчин

В Кирове будут судить скинхеда, избившего двоих мужчин22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod
Также молодой человек обвиняется в хулиганстве и нарушении общественного порядка
В Кирове перед судом предстанет молодой человек, который избил двоих мужчин, также он обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.
Кировчанин, являясь приверженцем радикально настроенного движения скинхедов, избил двоих мужчин.
Сделано это было по мотивам идеологической ненависти и по мотивам ненависти в отношении социальной группы – антифашистов, - уточнили в ведомстве.
В результате пострадавшим был причинен легкий вред здоровью. Также молодой человек обвиняется в хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Сейчас по уголовному делу проводится судебное следствие.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 августа 2017, 22:01
Комментарии 3
В группе у Учителя почти все скинхеды,
И скоро те скинхеды будут праздновать победу.
Мы ждём с нетерпеньем возвращенья Тесака.
Когда Тесак вернётся, у нас не дрогнет рука.
Жди нас, Вылегжанин, жди нас, педофил.
Мы идём с ножами, в сумках тротил.
Поделись комментариями