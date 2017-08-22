В Кирове будут судить скинхеда, избившего двоих мужчин

В Кирове перед судом предстанет молодой человек, который избил двоих мужчин, также он обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Кировчанин, являясь приверженцем радикально настроенного движения скинхедов, избил двоих мужчин.

Сделано это было по мотивам идеологической ненависти и по мотивам ненависти в отношении социальной группы – антифашистов, - уточнили в ведомстве.

В результате пострадавшим был причинен легкий вред здоровью. Также молодой человек обвиняется в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Сейчас по уголовному делу проводится судебное следствие.