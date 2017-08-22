Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых

Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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22 августа проходит предварительное слушание по делу экс-губернатора
Прокуратура попросила суд продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий адвоката Дмитрия Кудряшова.
От прокуратуры, по словам адвоката, было заявлено ходатайство о продлении срока ареста экс-губернатору на полгода. Причину, по которой хотят продлить срок ареста, адвокат не сообщил.
Напомним, что в Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых, который подозревается в получении взятки в размере 400 000 евро.
Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Подробности здесь.
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22 августа 2017, 17:16
Комментарии 2
По словам адвоката, сначала невесту Екатерину Рейферт допросят в качестве свидетеля, так что свадьба, предположительно, состоится через неделю после первого заседания суда.
Да! уж, быстрей бы его осудили и тут же выпустили из зала суда. Видно одна Властная Шишига, хочет - чтоб подольше Никитос помучался.
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