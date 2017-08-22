Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых

Прокуратура попросила суд продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий адвоката Дмитрия Кудряшова.

От прокуратуры, по словам адвоката, было заявлено ходатайство о продлении срока ареста экс-губернатору на полгода. Причину, по которой хотят продлить срок ареста, адвокат не сообщил.

Напомним, что в Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых, который подозревается в получении взятки в размере 400 000 евро.

Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Подробности здесь.