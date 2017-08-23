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Главная Новости У кировской чиновницы отсудили 3,9 миллиона рублей

У кировской чиновницы отсудили 3,9 миллиона рублей

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Женщина скрыла информацию о покупке дорогой квартиры

Прокуратура Кирова через суд взыскала с госслужащей 3,9 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Как сообщает ведомство, расходы налогового инспектора не соответствовали ее доходам.

В ходе проверки прокуратуры и налоговой инспекции было выяснено, что расходы государственного налогового инспектора не соответствуют доходам. Было установлено, что налоговый инспектор, предоставляя сведения о своих доходах за 2015 год и имуществе, не указала квартиру, купленную в этом же году почти за 4 миллиона рублей. Стоимость недвижимости в разы превысила официальный годовой доход и доход за предыдущие три года (почти 900 тысяч рублей).

В 2016 году инспектор продала квартиру родственникам. Но это не помешало прокуратуре изъять недвижимость по решению суда. Не согласившись с судебным актом, госслужащая пыталась обжаловать его. Однако решение оставлено в законной силе.

Деньги Криминал Недвижимость

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Комментарии 5

5 часов назад Горожанин
ну все! пошла вода горячая! выборы скоро! а апосля выборов так же будете выявлять у чинарей скрытые доходы? или на 5 годов все будет тишь да гладь?
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5 часов назад Учитель словесности
А слабо "Про Городу" озвучить фамилию чиновницы-взяточницы? Слабо! Тогда какой смысл от этих статеек? Пустое сотрясание воздуха. Пшик. Пук в лужу.
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5 часов назад Горожанин
Учитель словесности
А слабо "Про Городу" озвучить фамилию чиновницы-взяточницы? Слабо! Тогда какой смысл от этих статеек? Пустое сотрясание воздуха. Пшик. Пук в лужу.
очкуют-с, фамилии то писать
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5 часов назад Горожанин
быкова бы тряхнули заодно с сынулей
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4 часа назад Горожанин
А могло такое быть,что она обжаловала решение суда,а суд по этому обжалованию только что состоялся?
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