У кировской чиновницы отсудили 3,9 миллиона рублей

У кировской чиновницы отсудили 3,9 миллиона рублей23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Женщина скрыла информацию о покупке дорогой квартиры
Прокуратура Кирова через суд взыскала с госслужащей 3,9 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Как сообщает ведомство, расходы налогового инспектора не соответствовали ее доходам.
В ходе проверки прокуратуры и налоговой инспекции было выяснено, что расходы государственного налогового инспектора не соответствуют доходам. Было установлено, что налоговый инспектор, предоставляя сведения о своих доходах за 2015 год и имуществе, не указала квартиру, купленную в этом же году почти за 4 миллиона рублей. Стоимость недвижимости в разы превысила официальный годовой доход и доход за предыдущие три года (почти 900 тысяч рублей).
В 2016 году инспектор продала квартиру родственникам. Но это не помешало прокуратуре изъять недвижимость по решению суда. Не согласившись с судебным актом, госслужащая пыталась обжаловать его. Однако решение оставлено в законной силе.
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23 августа 2017, 11:05
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