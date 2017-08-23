Пропала балерина Большого театра из Кирова: девушку шантажировали

16 августа 2014 года пропала 25-летняя Ольга Демина (сейчас ей уже 28 лет). Прошло три года, а об Оле нет никаких вестей. Единственный человек, который что-то может знать о ее исчезновении - Малхаз Джавоев, сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина". Ему, по информации издания "Комсомольская правда", предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве.

Девушку до сих пор разыскивают активисты и полиция:

Знакомство, изменившее жизнь. Оказалось, что Ольга родилась в Кирове. Окончила школу с золотой медалью, уехала в Москву и поступила в хореографическое училище. Затем девушка училась в Московской государственной академии хореографии в Большом театре. Оля работала в балете "Тодес", а потом была балериной Большого театра. У Ольги появился молодой человек, дело шло к свадьбе, но в 2012 году она познакомилась с 37-летним уроженцем Грузии Малхазом Джавоевым. По версии полиции, он в Москве привозил на вечеринки к состоятельным людям симпатичных балерин.

В этом же году Малхаз женился, Оля была на свадьбе, позднее помогала его беременной жене, возила ее по врачам на своей машине.

Шантаж с фотографиями. По информации издания, которое ссылается на свой источник в следствии, в декабре 2013 года Оля позвонила маме и сказала, что ее шантажируют. Ей прислали снимки, на которых она обнаженная. О том, как были сделаны эти снимки, девушка не сказала. Она боялась, что эти фото отправят в Большой театр, где она работала. Сначала с девушки потребовали 300 000 рублей, потом 200 000 рублей, потом еще 300 000 рублей. Она брала кредиты. Знакомые Оли подозревали, что шантажирует ее Малхаз. Позднее ее фото все равно появились на порносайтах, там же был и ее номер телефона. Девушке стали звонить разные мужчины. Оля после такого пыталась покончить с собой, но Малхаз ее спасал - вовремя вызвал врачей.

Афера с квартирой и исчезновение девушки. Кстати, на свадьбе Малхаза был его знакомый - предприниматель Александр. Он влюбился в Олю и звал ее замуж. По информации издания, которое ссылается на свой источник в следствии, Малхаз подбил Олю на следующее: девушка должна была согласиться на брак, потом она рассказывает жениху о том, что ее родители больны и им нужны деньги. В это время Андрей как раз продает доставшуюся ему в наследство трехкомнатную квартиру и покупает жилье для себя, сестры и мамы. Оля просит, чтобы Андрей оформил свою новую квартиру на нее, чтобы ей дали кредит в банке, пообещав, что потом переоформит право собственности. После этого Оля сказала, что не будет выходить за него замуж. Андрей потребовал вернуть ему квартиру.

В марте 2014 года Оля пригласила Андрея в сауну. После отдыха он увидел компрометирующие видеоролики. Девушка сказала, что выложит их в интернет, если он будет требовать с нее квартиру. Мужчина пообещал молчать. Позднее он написал заявление в полицию.

Малхаз и Оля в это время оформили фиктивный договор купли-продажи. Малхаз якобы купил квартиру сначала сам, а уже потом перепродал ее другому человеку. Девушке он сказал, что деньги они поделят поровну. В августе 2014 года Оля исчезла. В арендованном девушкой автомобиле полицейские обнаружили следы крови. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит Оле. Следователи полагают, что Малхаз убил девушку и спрятал ее тело. В сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кстати, незадолго до исчезновения девушка продала свою машину, сменила съемную квартиру и удалила все свои фото в соцсетях.

Бегство за границу. Уже после исчезновения девушки ее мама получила странное сообщение о том, что Оля уехала в Европу, просила ее не искать. Следователи выяснили, что сообщение отправил Малхаз. После пропажи Оли он уехал в Германию, выдав там себя за беженца. Он получил каким-то образом паспорт на чужое имя и ему даже выдавали пособия. Малхаза разыскивал Интерпол, в результате его задержали.

В марте 2017 года Малхаза депортировали в Россию. Сейчас он в "Матросской тишине", отказывается давать показания.

Поиски продолжаются. Олю до сих пор не нашли ни живой, ни мертвой, поэтому официально она находится в розыске.