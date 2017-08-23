В Кировской области депутат помог выбраться инвалиду из горящего дома

В ночь с 19 на 20 августа в Богородском произошел пожар. О нем сообщил блогер и депутат районной думы Петр Балабанов, который кроме того, спас инвалида из огня. Информацию сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Пожар произошел в 3-квартирном брусковом доме в поселке Богородское в ночь с 19 на 20 августа. Петр Балабанов, проживающий в доме напротив, почувствовал запах дыма. Подойдя ближе к дому, он увидел огонь. Петр зашел в одну из квартир и увидел спящего мужчину - инвалида 2-й группы. Он разбудил мужчину и помог ему выйти на улицу, после чего вызвал пожарных.

Вскоре на место прибыла спасательная группа. Пожарные обследовали дом и вывели из него 58-летнюю женщину. Так как женщина крепко спала, дверь ее квартиры пришлось выломать.

Вскоре пожар был потушен. В результате возгорания обгорел лишь матрац и постельные принадлежности, никто из жильцов дома не пострадал.