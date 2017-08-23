У Зубаревского леса построят вертолетную площадку

В Кирове построят еще одну вертолетную площадку, на этот раз на внебюджетные деньги. Информация о заказе появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила Станция скорой медицинской помощи города Кирова. Известно, что начальная цена контракта составила 3,47 миллиона рублей.

Новая вертолетная площадка будет построена на улице Украинской в районе Зубаревского леса. На нее смогут приземляться вертолеты «Ансат» и Ми-2 с максимальной массой 3,7 тонны. Итоги аукциона подведут 15 сентября.

Напомним, что в 2017 году по решению Минздрава было выделено 188 миллионов рублей и построено уже 3 площадки: на территории областной больницы, у травмбольицы, а также недалеко от отделения санавиации Станции скорой помощи на улице Ульяновской. Вертолетные площадки уже эксплуатируются. Еще одна площадка будет построена в Лебяжье.