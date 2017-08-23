Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос про 1 Сентября Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости У Зубаревского леса построят вертолетную площадку

У Зубаревского леса построят вертолетную площадку

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
На ее строительство будет потрачено около 3,5 миллиона рублей

В Кирове построят еще одну вертолетную площадку, на этот раз на внебюджетные деньги. Информация о заказе появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила Станция скорой медицинской помощи города Кирова. Известно, что начальная цена контракта составила 3,47 миллиона рублей.

Новая вертолетная площадка будет построена на улице Украинской в районе Зубаревского леса. На нее смогут приземляться вертолеты «Ансат» и Ми-2 с максимальной массой 3,7 тонны. Итоги аукциона подведут 15 сентября.

Напомним, что в 2017 году по решению Минздрава было выделено 188 миллионов рублей и построено уже 3 площадки: на территории областной больницы, у травмбольицы, а также недалеко от отделения санавиации Станции скорой помощи на улице Ульяновской. Вертолетные площадки уже эксплуатируются. Еще одна площадка будет построена в Лебяжье.

Строительство Транспорт

Читайте также:

В Кирове закроют переезд у завода «Вятич»

Никите Белых разрешили жениться в СИЗО

Комментарии 5

3 часа назад Дебилы, блин..
Ульяновской та улица называется. Ульяновской.
Ответить
3 часа назад Горожанин
Дебилы, блин..
Ульяновской та улица называется. Ульяновской.
Ты не понимаешь, редакция же ясно пишет, что на Ульяновской уже построена )))). На бюджетные деньги. Так что деньги придется отмывать на Украинской...............
Ответить
2 часа назад Горожанин
"и построено уже 3 площадки: на территории областной больницы, у травмбольицы, а также недалеко от отделения санавиации Станции скорой помощи на улице Ульяновской"
"Новая вертолетная площадка будет построена на улице Украинской в районе Зубаревского леса."
Вы уж определитесь: уже построена или будет построена площадка недалеко от Станции скорой помощи
Ответить
2 часа назад Горожанин
Украинская в Дурнях ваащета.
Ответить
39 минут назад ОЛЕГ
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА ,КАК УЛИЦА НАЗЫВАЕТСЯ ,ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ МЕДИЦИНА ХОРОШАЯ БЫЛА !
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове пропал молодой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
"Мы перестали спать": репортаж из Омутнинска, где 13-летнюю девочку подозревают в массовых поджогах Читать
18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
16 августа
Испытано на себе: кировчанка разоблачила 7 мифов о сетевом маркетинге Читать
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

Новости России и мира

сегодня
Пропала балерина Большого театра из Кирова: девушку шантажировали
вчера
Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области
вчера
Никите Белых разрешили жениться в СИЗО
вчера
Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых
вчера
Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера
Посмотреть все

Новости афиши

23 августа 2017, 11:00
Кировчанам покажут кино под открытым небом
21 августа 2017, 19:30
Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник
21 августа 2017, 19:00
Кировчане смогут сделать селфи с Гоголем
Посмотреть все

Полезно знать

17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему
10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона

#ЛицаГорода

36 25
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
21 67
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
8 0
8 фото из Instagram: кировчане отдыхают на природе
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
20 0
Музыкальный фестиваль авторской песни "Гринландия-2017"
Смотреть все Всего альбомов: 91
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru