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Главная Новости Видео: охранник кировского кафе у входа ударил в челюсть посетителя

Видео: охранник кировского кафе у входа ударил в челюсть посетителя

23 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото скриншот с видео на youtube
Некоторые пользователи в Интернете приняли сторону охранника

В одном из кировских заведений охранник ударил нетрезвого посетителя в челюсть. Видео появилось в группе "Злой Кировчанин".

На коротком ролике видно, что подвыпивший мужчина пытается что-то сказать охраннику, но в ответ получает сильный удар, что просто отлетает на тротуар. Пострадавший после сильного удара находился в сознании и держался за щеку, а охранник и очевидцы продолжали наблюдать.

Мнение по поводу видео у пользователей интернета разделились. Некоторые посчитали, что наблюдавшие должны были сразу же вызвать медиков и осудили охранника, другие наоборот, встали на его сторону.

Скажу как бывший начальник охраны, по закону, конечно, охранник не прав. За такие действия его можно уволить, но я считаю, что раз алкаш получил пощечину, то за дело, да и после оплеухи он сразу перестал бузить и успокоился,  - высказался кировчанин Юрий.

Напомним, в прошлом году, в баре на улице Заводской кировчанку один из сотрудников заведения тоже ударил в челюсть. Девушка лишь сделала замечание в шутку о том, что конкурсы в баре - «подстава».  Посетительнице пришлось даже обращаться к медикам.

Видео Мужчины Происшествия

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