Видео: охранник кировского кафе у входа ударил в челюсть посетителя

В одном из кировских заведений охранник ударил нетрезвого посетителя в челюсть. Видео появилось в группе "Злой Кировчанин".

На коротком ролике видно, что подвыпивший мужчина пытается что-то сказать охраннику, но в ответ получает сильный удар, что просто отлетает на тротуар. Пострадавший после сильного удара находился в сознании и держался за щеку, а охранник и очевидцы продолжали наблюдать.

Мнение по поводу видео у пользователей интернета разделились. Некоторые посчитали, что наблюдавшие должны были сразу же вызвать медиков и осудили охранника, другие наоборот, встали на его сторону.