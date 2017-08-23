В Кирове нашли тело пропавшего пять месяцев назад 26-летнего парня

В Кирове нашли пропавшего пять месяцев назад 26-летнего парня. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Известно, что молодой человек исчез 21 марта 2017 года. С тех пор прошло несколько месяцев. Поисками парня занимались полицейские и волонтеры. 23 августа в паблике "Лиза Алерт" появилась запись о том, что молодой человек найден, он погиб. Больше никакой информации активисты поискового отряда не сообщают.

Знакомый пропавшего парня рассказал, что тело нашли в Нововятском районе. Причина смерти молодого человека устанавливается.