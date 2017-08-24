Минздрав рассказал, чем больше всего болеют кировчане

Минздрав России проанализировал статистику болезней, которыми чаще всего болеют жители нашей страны и города. Информацию опубликовали на портале сообщает RT со ссылкой на Минздравом РФ.

Оказалось, что в число наиболее часто встречающихся болезней вошли пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что такая широкая распространенность болезней органов дыхания связана с загрязненностью воздушной среды, а также высокий уровень курения среди населения России — 40 миллионов курильщиков.

В 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысяч случаев заболеваний дыхательной системы на 100 тысяч человек. По данным Минздрава, смертность от болезней органов дыхания в 2016 году снизилась на 7,3 процентов по сравнению с 2015 годом. За шесть месяцев 2017 года снижение составило 8,7 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным минздрава Кировской области, собранным во время диспансеризации населения в 2015 году, в списке болезней кировчан также лидируют заболевания дыхательной системы.