В Кировской области отстреляно более 100 волков24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Чаще всего на хищников охотятся рядом с населенными пунктами
В Кировской области отстреляно более 100 волков. Об этом рассказали в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.
Контроль за численностью волков ведется для предотвращения ущерба, который могли бы нанести хищники охотничьим и сельскохозяйственным угодьям.
Сформированы специализированные бригады по отстрелу волков. Основная зона действия бригад – поселки, где местные жители сообщают о появлении волков, - пояснили в министерстве.
С начала 2017 года в Кировской области добыто 139 волков. Лидерами по борьбе с волками стали Шабалинский район – 15 хищников, Слободской и Даровской – 11, Афанасьевский и Унинский – 10.
Напомним, что жители поселка Маромица Опаринского района сообщили о нашествии волков. Летом дикие хищники обычно не выбегают из леса, но в этом году все наоборот. Все чаще происходят случаи, когда волки забегают на территорию поселка. После нескольких таких набегов численность собак в Маромице резко уменьшилась. Подробности здесь.
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24 августа 2017, 13:28
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