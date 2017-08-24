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В Кировской области отстреляно более 100 волков

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Pixabay
Чаще всего на хищников охотятся рядом с населенными пунктами

В Кировской области отстреляно более 100 волков. Об этом рассказали в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. 

Контроль за численностью волков ведется для предотвращения ущерба, который могли бы нанести хищники охотничьим и сельскохозяйственным угодьям.

Сформированы специализированные бригады по отстрелу волков. Основная зона действия бригад – поселки, где местные жители сообщают о появлении волков, - пояснили в министерстве.

С начала 2017 года в Кировской области добыто 139 волков. Лидерами по борьбе с волками стали Шабалинский район – 15 хищников, Слободской и Даровской – 11, Афанасьевский и Унинский – 10.

Напомним, что жители поселка Маромица Опаринского района сообщили о нашествии волков. Летом дикие хищники обычно не выбегают из леса, но в этом году все наоборот. Все чаще происходят случаи, когда волки забегают на территорию поселка. После нескольких таких набегов численность собак в Маромице резко уменьшилась. Подробности здесь.

Животные Происшествия

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Комментарии 1

26 минут назад Учитель словесности
Только не "отстреляно", а "отстрелено". Отстрелять можно гильзы. Волков же - отстрелить. Хотя допускаю, что это сложно для вашего понимания. Учите русский язык, уважаемые корреспондентки.
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