В центре Кирова сломали пианино в парке и разбили фонари на набережной

За неделю в редакцию обратились несколько кировчан с жалобами на поступки вандалов в историческом центре Кирова.

Спиленные бордюры. Сначала водители заметили, что пропали новые бордюры, которые установили после ремонта дороги на улице Труда перед перекрестком с улицей Ленина.

Отсутствие бордюров подтолкнет автовладельцев парковаться на тротуаре, как было и раньше, до ремонта улицы.

Впервые за очень долгое время на этом участке водители перестали оставлять машины на тротуаре. Но длилось это недолго. Пришли неизвестные, спилили новые бордюры и восстановили варварский устой. И снова машины на тротуаре, - говорят водители.

С вопросом, кто и зачем спилил только что установленные бордюры, мы обратились в пресс-службу администрации города. В ведомстве пояснили, что «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» этого не делала.

Чтобы установить причастных к спиливанию новых бордюров, в УМВД по Кирову направлено обращение для проведения проверки, - пояснили в ведомстве.

Разбитые фонари. Три разбитых плафона на фонарях на нижней набережной заметил кировчанин Егор Ивакин. Он сделал фото «голых» столбов.

Кому могли помешать фонари? Горожане специально приезжают сюда, чтобы погулять и насладиться красотой набережной. Вечером, благодаря фонарям, здесь особенно красиво, видимо, кому-то показалось, что эти три фонаря здесь лишние. Грустно от этого, - поделился Егор.

В пресс-службе администрации города сообщили, что за благоустройством набережной отвечает подрядчик, который в течение двух месяцев обещал закупить плафоны и поставить их на место.

Для того, чтобы подобные ситуации не повторялись, в мэрии пообещали подумать над вопросом об установке уличного видеонаблюдения в этом районе.

Сломанное пианино. Музыкальный инструмент в Гагаринском парке установили 5 июля этого года.

Инициатором выступил координатор общественного движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов:

Установили уличное пианино и в Гагаринском парке. Об этом при случайной встрече попросил глава территориального управления Первомайского района Вячеслав Симаков. Сказал, что пианино в Александровском саду востребовано, было бы неплохо оживить и Гагаринский парк. Попросил - сделали. Потребовался один день, чтобы найти пианино на сайте объявлений, найти машину и договориться с ребятами о погрузке и разгрузке

О том, что злоумышленники сломали несколько клавиш и унесли стул для пианино, Анатолий узнал от журналистов газеты. Активист сообщил, что в конце недели вернется в Киров и заменит сломанное вандалами пианино на новое.