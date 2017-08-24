В Кировской области ребенок сломал ногу во время прогулки в детском саду

В Кировской области ребенок во время прогулки в детском саду сломал ногу. Об этом сообщает omvesti.ru.

Все произошло 16 августа в поселке Восточный Омутнинского района. Дети раскачали пятилетнюю девочку на качели, нога ребенка в какой-то момент оказалась в дыру между досок. В результате девочка сломала ногу. Сразу же были вызваны медики и родители пострадавшего ребенка.

Как позднее выяснилось, качели, на которых находился ребенок, были неисправными. По словам родителей, чьи дети ходят в этот садик, качели на площадке старые, их практически все нужно ремонтировать. Гулять на такой площадке небезопасно.

Сейчас, по информации издания, проверкой площадки и этим случаем займется прокуратура.