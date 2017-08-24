По Кирову проехал БТР в сопровождении полицейских

В среду, 23 августа 2017 года, в Кирове ездил БТР. Об этом кировчака Мария Боброва сообщила в соцсетях.

Девушка нам рассказала, что сфотографировала БТР в районе площади Коминтерна около 11 часов.

Я в полном недоумении. БТР проехал по улице в сопровождении: проблесковые маячки, звуковые сигналы? - задалась вопросом Мария.

Под постом автора фото сразу появились комментарии. Кто-то шутил, что таким образом властитестируют новый асфальт, другие предположили, что в БТР ехал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который посещал в среду, 23 августа, наш город.

В военной автоинспекции пока не прокомментировали этот инцидент.