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Главная Новости На берегу Вятки обнаружили труп: тело женщины завернуто в простыню и пакет

На берегу Вятки обнаружили труп: тело женщины завернуто в простыню и пакет

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com, телекомпания СКАТ
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

7 августа на берегу реки Вятка было обнаружено тело неизвестной женщины в районе села Никульчино Слободского района. Видео с кадрами с места происшествия появилось у телекомпании СКАТ.

Оказалось, что тело женщины было замотано в простыню и находилось в пакете.

Сначала не видно было - мужчина это или женщина, так как тело было замотано в скатерть и находилось в большом пакете. Позднее было установлено, что тело принадлежит женщине, - сказал старший следователь Слободского МРСО СУ СК РФ по Кировской области Эдуард Драчков.

Личность погибшей не удалось установить. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой стало ясно, что погибшая женщина была не младше 50-60 лет. 

Прижизненных телесных повреждений на трупе установлено не было, однако установить причину смерти женщины не представилось возможным из-за гнилостного распада тканей трупа. Исходя из обстоятельств обнаружения трупа, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". В рамках расследования уголовного дела проводятся как следственные действия, так и оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности погибшей, - сказал Эдуард. 

Осторожно! Слабонервным лучше не смотреть. 

Видео Женщины Происшествия

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Комментарии 2

9 минут назад Учитель словесности
"старший следователь Слободского МРСО СУ СК РФ по Кировской области Эдуард Драчков". М-м-м, недурственное фамилие. А меня за это банят.
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2 минуты назад Учитель словесности
"Про Город", если вы ставите отметку 12+, значит, вы считаете, что 13-летним детям можно смотреть это видео? И в то же время пишете "Слабонервным не смотреть"? Я был о вас лучшего мнения.
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