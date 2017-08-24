На берегу Вятки обнаружили труп: тело женщины завернуто в простыню и пакет

7 августа на берегу реки Вятка было обнаружено тело неизвестной женщины в районе села Никульчино Слободского района. Видео с кадрами с места происшествия появилось у телекомпании СКАТ.

Оказалось, что тело женщины было замотано в простыню и находилось в пакете.

Сначала не видно было - мужчина это или женщина, так как тело было замотано в скатерть и находилось в большом пакете. Позднее было установлено, что тело принадлежит женщине, - сказал старший следователь Слободского МРСО СУ СК РФ по Кировской области Эдуард Драчков.

Личность погибшей не удалось установить. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой стало ясно, что погибшая женщина была не младше 50-60 лет.

Прижизненных телесных повреждений на трупе установлено не было, однако установить причину смерти женщины не представилось возможным из-за гнилостного распада тканей трупа. Исходя из обстоятельств обнаружения трупа, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". В рамках расследования уголовного дела проводятся как следственные действия, так и оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности погибшей, - сказал Эдуард.

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