На ремонт драмтеатра потребуется 273 миллиона рублей

И. о. министра культуры заявил о необходимости ремонта драмтеатра. Этот вопрос был поднят в эфире радио "Эхо Москвы в Кирове".

Местные власти большую финансовую поддержку учреждению оказать не могут, поэтому в министерстве решили отправить просьбу помочь с капитальным ремонтом федеральные власти. Сумма требуется значительная, потому что ремонт коснется практически всего здания.

Драматический театр как объект культурного наследия федерального значения требует оперативного вмешательства. Необходим ремонт, модернизация сцены, зала, звука, света и так далее. Мы попросили 273 миллиона для реконструкции и ремонта драмтеатра, - рассказал Андрей Скальный, и.о. министра культуры Кировской области.

Однако кировское министество пока не получило подтверждения согласия финансирования из Москвы.