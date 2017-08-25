В ближайшие 2 года в Кирове построят пять детских садов

В 2018-2019 годах в Кирове построят пять детских садов. Информацию об этом сообщил начальник департамента образования Александр Петрицкий на совещании педагогических работников.

Уже известно, где появятся новые детские сады. Их построят в следующих районах:

Чистые пруды,

район завода Крин,

улица Заводская,

микрорайон Метроград,

микрорайонах Озерки-2.

Однако, как отметил Петрицкий, строительство будет возможным, только если будет предоставлено федеральное финансирование и привлечены средства инвесторов. Кроме того, власти намерены перевести семь групп кратковременного пребывания детей на режим полного дня.

Напомним, проблема нехватки мест в детских садах еще окончательно не решена. Это связано с высоким ростом рождаемости в 2013-3014 годах. По данным департамента образования администрации города Кирова за 2016 год, около 250 детей в возрасте от 3 лет не были обеспечены местом в детском саду.

Кстати, сейчас в Кирове работают 143 муниципальных детских сада. А в период с 2012 по 2017 год в областном центре создано около 4,5 тысячи мест для дошкольников.