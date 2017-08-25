В ближайшие 2 года в Кирове построят пять детских садов

В ближайшие 2 года в Кирове построят пять детских садов25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Строительство профинансируют государство и частные инвесторы
В 2018-2019 годах в Кирове построят пять детских садов. Информацию об этом сообщил начальник департамента образования Александр Петрицкий на совещании педагогических работников.
Уже известно, где появятся новые детские сады. Их построят в следующих районах:
- Чистые пруды,
- район завода Крин,
- улица Заводская,
- микрорайон Метроград,
- микрорайонах Озерки-2.
Однако, как отметил Петрицкий, строительство будет возможным, только если будет предоставлено федеральное финансирование и привлечены средства инвесторов. Кроме того, власти намерены перевести семь групп кратковременного пребывания детей на режим полного дня.
Напомним, проблема нехватки мест в детских садах еще окончательно не решена. Это связано с высоким ростом рождаемости в 2013-3014 годах. По данным департамента образования администрации города Кирова за 2016 год, около 250 детей в возрасте от 3 лет не были обеспечены местом в детском саду.
Кстати, сейчас в Кирове работают 143 муниципальных детских сада. А в период с 2012 по 2017 год в областном центре создано около 4,5 тысячи мест для дошкольников.
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25 августа 2017, 10:12
Комментарии 2
я должна выйти на работу? А вопрос так и не решен, одни отговорки и перевод стрелок с одного должностного лица на другое!
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