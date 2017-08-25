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Главная Новости В ближайшие 2 года в Кирове построят пять детских садов

В ближайшие 2 года в Кирове построят пять детских садов

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Строительство профинансируют государство и частные инвесторы

В 2018-2019 годах в Кирове построят пять детских садов. Информацию об этом сообщил начальник департамента образования Александр Петрицкий на совещании педагогических работников.

Уже известно, где появятся новые детские сады. Их построят в следующих районах:

  • Чистые пруды,
  • район завода Крин,
  • улица Заводская,
  • микрорайон Метроград,
  • микрорайонах Озерки-2.

Однако, как отметил Петрицкий, строительство будет возможным, только если будет предоставлено федеральное финансирование и привлечены средства инвесторов. Кроме того, власти намерены перевести семь групп кратковременного пребывания детей на режим полного дня.

Напомним, проблема нехватки мест в детских садах еще окончательно не решена. Это связано с высоким ростом рождаемости в 2013-3014 годах. По данным департамента образования администрации города Кирова за 2016 год, около 250 детей в возрасте от 3 лет не были обеспечены местом в детском саду. 

Кстати, сейчас в Кирове работают 143 муниципальных детских сада. А в период с 2012 по 2017 год в областном центре создано около 4,5 тысячи мест для дошкольников.  

Дети Жизнь в городе Строительство

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Комментарии 2

39 минут назад Гость
И микрорайон Красный химик очень нуждается в детском саде. Район расстраивается а детский сад только на первом этаже школы небольшой закуток из 3х групп состоит.
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3 минуты назад Екатерина
Когда ещё построят детские сады, и построят ли? А будет ли финансирование, а это ключевое слово в данном контексте! А сегодня почему не решаются вопросы! Я неоднократно обращалась в Департамент образования, в Правительство области, была на встрече с ВРИО Губернатора И.В. Васильева, который обещал, что мне ответят на вопрос: Куда я должна деть двоих детей 16 января 2018 г, т.к
я должна выйти на работу? А вопрос так и не решен, одни отговорки и перевод стрелок с одного должностного лица на другое!
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