В Кирове начальника департамента оштрафовали за игнорирование жалобы

В Кирове начальника департамента оштрафовали за игнорирование жалобы25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Чиновник заплатил 5 тысяч рублей
Начальник департамента образования получил штраф за то, что не откликнулся на обращение жительницы города. Информацию сообщили в прокуратуре города Кирова.
Следователи выяснили, что начальник департамента образования кировской мэрии получил обращение. Женщина оформила его по всем правилам, в нем четко излагалась суть проблемы и доводы. Несмотря на это, чиновник проигнорировал сообщение и отказался помочь кировчанке.
Возмущенная этим женщина обратилась в правоохранительные органы. Было доказано, что чиновник не выполнил свою прямую обязанность.
Чиновника привлекли к административной ответственности - штрафу в 5000 рублей.
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