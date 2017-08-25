В Кирове начальника департамента оштрафовали за игнорирование жалобы

Начальник департамента образования получил штраф за то, что не откликнулся на обращение жительницы города. Информацию сообщили в прокуратуре города Кирова.

Следователи выяснили, что начальник департамента образования кировской мэрии получил обращение. Женщина оформила его по всем правилам, в нем четко излагалась суть проблемы и доводы. Несмотря на это, чиновник проигнорировал сообщение и отказался помочь кировчанке.

Возмущенная этим женщина обратилась в правоохранительные органы. Было доказано, что чиновник не выполнил свою прямую обязанность.

Чиновника привлекли к административной ответственности - штрафу в 5000 рублей.