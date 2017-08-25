Ночью на Московской из асфальта забил фонтан

В ночь с четверга на пятницу, 25 августа, на улице Московской прохожие заметили фонтан, который бил прямо из-под асфальта. Фото появилось в группе "Злой кировчанин".

Инцидент произошел около часа ночи на парковке рядом с торговым центром. На стоянке находились машины, от прорыва автомобили не пострадали. Известно, что из-под асфальта била холодная вода.

На этом участке водопровода произошла авария. Специалисты экстренно отключили несколько домов от воды в этом районе. Аварию начали устранять сразу же. Вода в домах отсутствовала 3-4 часа. Сейчас водоснабжение восстановлено, - прокомментировали в пресс-службе "ККС".

Кстати, на 25 августа, холодная вода отсутствует по следующим адресам. Работы проводятся в плановом режиме.

-ул. Азина, 18,18а, -ул. Свободы,141, - ул. Щорса, 28а, -ул. Ломоносова, 2,4,6,8,10, - ул.Производственная, 13/1,13/2,13/3,13/4,15/2, -ул. Московская, 158,160,160а;- ул.Казанская ,16а, 18а, 20, 22, 22а, 22в, 23, 28а, 45, 53, 55, 55а,57, - ул. Н.Грина,1,3,5, - ул. Р.Люксембург, 3, - ул. Труда, 4,9, - ул. Мопра, 12, - ул. Советская,4а, -проспект Строителей,1а,5/1,5, - ул. сл.Корчемкино, 6,8, - ул.Комсомольская, 58,60.