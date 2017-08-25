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Главная Новости Глава администрации Кирова будет лично проверять коммунальщиков в выходные

Глава администрации Кирова будет лично проверять коммунальщиков в выходные

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Горячей воды по-прежнему нет в 261 доме

Глава горадминистрации Александр Перескоков лично проверит в выходные работу ремонтных бригад КТК. Связано это с тем, что в некоторых домах Кирова уже длительное время нет горячей воды

К концу этой недели КТК обещала восстановить горячее водоснабжение в 197 домах, но сделано это было только в 88 домах. При этом во многих случаях жильцов домов попросту не предупреждают о проведении ремонтных работ, их сроках.   

Проведение ремонта, безусловно, необходимо. Большинство жалоб кировчан касаются именно отсутствия объявлений о ремонтных работах и их сроках, многократного переноса сроков и забытых раскопок (когда бригада приходит на участок, вскрывает теплотрассу – и исчезает на несколько дней и даже недель), - сказал Александр. 

Он добавил, что в субботу и воскресенье сам проедет по городу и проверит, как работают ремонтные бригады. 

Если обнаружится, что в выходные дни работы не ведутся, будем разговаривать по-другому, - сказал глава горадминистрации.

Если горячей воды в домах нет 14 дней и более, то администрация Кирова отправляет заявление в прокуратуру. Сейчас в прокуратуре таких заявлений 10 по 700 адресам. 

Без горячей воды на сегодня остается 261 жилой дом.

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Комментарии 1

43 минуты назад ОЛЕГ
ХОТЬ ПРОВЕРЯЙ ,ХОТЬ НЕ ПРОВЕРЯЙ ОДНА МАФИЯ ,А НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО КОРРУПЦИЯ !
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