В Кировской области стали в 2 раза чаще возбуждать уголовные дела из-за зарплат

В 2017 году прокуратура Кировской области возбудила в 2 раза больше уголовных дел из-за невыплаченных работникам зарплат. Об этом говорилось на коллегии кировского следственного управления.

В 2017 году следователи чаще стали принимать меры для повышения результативности проверок и расследования дел по статье «Невыплата зарплаты». По состоянию на 1 августа 2017 года было возбуждено 41 уголовное дело. Это на 23 больше, чем за первые 7 месяцев 2016 года, и на 7 больше, чем за весь 2016 год.



Так, например, до 3 лет лишения свободы грозит руководителю одной из кировских строительных фирм за то, что он не платил своим сотрудникам в течение нескольких месяцев. Долг превысил 100 тысяч рублей.

Кстати, в Госинспекции труда по Кировской области рассказали, что на 1 июня 2017 года работодатели Кировской области задолжали сотрудникам более 153 миллионов рублей.

В списке должников — 39 предприятий. 8 из них находятся в стадии конкурсного производства, еще 9 на стадии банкротства.