Специалисты рассказали, где в Кирове самый грязный воздух

В 2017 году специалисты исследовали 2 000 проб атмосферного воздуха в семи жилых зонах Кирова на содержание загрязняющих веществ. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Пробы воздуха исследовали на наличие в них аммиака, сероводорода, формальдегида, без(а)пирена и фенола.

Превышение загрязняющих веществ обнаружили в 0,09 проценте проб, а в 2016 году загрязняющие вещества обнаружили в 2,6 процентах проб. По информации ведомства, в этом году только в двух пробах зарегистрировано превышение содержания аммиака в атмосферном воздухе, обе пробы воздуха были отобраны в юго-западном районе города.