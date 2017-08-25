На площади Лепсе разваливается памятник Сергею Кирову

Постамент памятника Сергею Кирову постепенно разваливается. Фотографии выложили в сообществе "Злой Кировчанин".

На фото видно, что от постамента отпадают плитки. Как рассказывают очевидцы, это не единственная проблема содержания памятника.

Памятник разваливается на площади Лепсе, и никому ничего не надо! Плюс ко всему дорожники дорогу сделали, а за собой не убрали, - говорит автор фотографии.

В администрации города объяснили, что благоустройством памятника должны заниматься не сотрудники территориального управления, а администрация завода "Лепсе". Ремонтные работы планируется начать на следующей неделе.