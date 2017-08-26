На фестиваль увлечений кировчане пришли в образах любимых киногероев

В субботу, 26 августа, в доме культуры "Космос" состоялся фестиваль молодежных увлечений. О том, как прошло мероприятие, узнайте из нашего фоторепортажа.

Одними из самых интересных на фестивале стали ребята, которые пришли в костюмах известных героев фильмов и аниме. С ними постоянно фотографировались и взрослые, и дети.

Некоторые пришли в костюмах, которые они придумали сами.

Девушки признаются, что отдельные вещи вполне можно сочетать с повседневной одеждой. Например, в полосатых брюках они пойдут на День знаний.

Для гостей фестиваля в большом зале дома культуры проходил концерт, а также работала тематическая ярмарка.