В Кировской области осудили пенсионерку за причинение боли полицейскому

В Котельниче осуждена 58-летняя пенсионерка за применение насилия в отношении полицейского, а также за оскорбление. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

В мае 2017 года два сотрудника уголовного розыска пришли к женщине домой, чтобы обыскать ее квартиру. Целью визита стал поиск похищенных вещей. Женщина посмотрела документы на обыск, а потом начала оскорблять одного из полицейских. Когда сотрудники полиции нашли в ее доме незаконные печати различных юрлиц, пенсионерка кинула одну из них в лицо оперативнику, причинив ему боль.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 35 000 рублей.