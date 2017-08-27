Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос про 1 Сентября Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости В Кировской области нашли заблудившуюся в лесу женщину

В Кировской области нашли заблудившуюся в лесу женщину

27 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Пенсионерку нашли 26 августа

В Кировской области нашли пропавшую 67-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".  

Известно, что 25 августа пенсионерка ушла в лес у деревни Денисовы Слободского района и исчезла. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Были организованы выезды волонтеров в Слободской район. Спасатели, полицейские и волонтеры прочесывали местность, где могла находиться исчезнувшая женщина. 

26 августа вечером стало известно, что женщину, заблудившуюся в лесу, нашли. Она жива и здорова. 

Женщины Происшествия Пропал человек

Читайте также:

Живодерам из Хабаровска вынесли приговор: как наказывали за истязания в Кирове?

Глава администрации Кирова будет лично проверять коммунальщиков в выходные

Новость дня

В Кировской области на трассе сгорел пассажирский автобус Посмотреть все

Редакция рекомендует

25 августа
Прогноз на осень в Кирове: сентябрь будет заключительным летним месяцем Читать
23 августа
"Мы перестали спать": репортаж из Омутнинска, где 13-летнюю девочку подозревают в массовых поджогах Читать
18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

23 августа Обрезание: зачем и нужно ли?
25 августа Квартиры по улётным ценам
24 августа Правительство Кировской области рассказало о планах по развитию спорта

Новости России и мира

25 августа
Живодерам из Хабаровска вынесли приговор: как наказывали за истязания в Кирове?
23 августа
У Никиты Белых диагностировали катаракту
23 августа
Пропала балерина Большого театра из Кирова: девушку шантажировали
22 августа
Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области
22 августа
Никите Белых разрешили жениться в СИЗО
Посмотреть все

Новости афиши

26 августа 2017, 17:30
На фестиваль увлечений AiO кировчане пришли в образах любимых киногероев
25 августа 2017, 11:46
В Кирове пройдет фестиваль «Дни романтики на Вятке»
24 августа 2017, 09:59
Кировские косплееры побегут на полумарафоне "Вятские холмы"
Посмотреть все

Полезно знать

23 августа Обрезание: зачем и нужно ли?
25 августа Квартиры по улётным ценам
24 августа Правительство Кировской области рассказало о планах по развитию спорта

#ЛицаГорода

15 2
Фоторепортаж: Дни романтики на Вятке
36 63
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
21 69
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
8 0
8 фото из Instagram: кировчане отдыхают на природе
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
Смотреть все Всего альбомов: 92
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru