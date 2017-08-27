В Кировской области нашли заблудившуюся в лесу женщину

В Кировской области нашли пропавшую 67-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Известно, что 25 августа пенсионерка ушла в лес у деревни Денисовы Слободского района и исчезла. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Были организованы выезды волонтеров в Слободской район. Спасатели, полицейские и волонтеры прочесывали местность, где могла находиться исчезнувшая женщина.

26 августа вечером стало известно, что женщину, заблудившуюся в лесу, нашли. Она жива и здорова.