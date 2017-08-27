В сентябре врачи из Кирова будут принимать в районных больницах пациентов

В сентябре врачи в составе "Десанта здоровья" посетят 25 районов области. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

Всего запланировано 35 таких выездов. Некоторые районы "Десант здоровья" посетит несколько раз, например, в Суну запланировано четыре поездки, а в Унинском, Немском, Свечинском, Арбажском, Кикнурском и Малмыжском районах врачи побывают по два раза.

В выездах примут участие врачи-специалисты из Кировской клинической больницы №7, Северной клинической больницы скорой медицинской помощи, Кировской стоматологической поликлиники, госпиталя для ветеранов войн, областного онкологического диспансера, Центра медицинской реабилитации, Кировской городской больницы № 6, офтальмологической больницы, Кировского клинико-диагностического центра и областной детской больницы.

В составе группы будут врачи разных специальностей: терапевты, эндокринологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, ЛОР-врачи, онкологи, дерматовенерологи, хирурги, детские стоматологи и другие. Врачи будут выезжать в ЦРБ в зависимости от потребности больницы.

График выездов в районы: