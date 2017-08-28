В Кирове часть домов на день останется без воды

В понедельник, 28 августа, часть домов Кирова на день останется без воды. Как уточнили в горадминистрации, отключение водоснабжения связано с ремонтными работами ККС на сетях.

Воды не будет 28 августа с 9:30 до 20:00 в следующих домах:

переулок Искожевский, 8, 8а, 6, 4, 7, 12;

Октябрьский проспект, 30, 30а, 34, 36;

улица Воровского, 8, 8б, 43, 57, 57/1, 59, 71;

улица Дерендяева, 46, 80д, 80/2, 80б, 80/1, 74.

Жильцам этих домов рекомендуют сделать необходимый запас воды.