В Кирове часть домов на день останется без воды

В Кирове часть домов на день останется без воды28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Воды не будет до 20 часов
В понедельник, 28 августа, часть домов Кирова на день останется без воды. Как уточнили в горадминистрации, отключение водоснабжения связано с ремонтными работами ККС на сетях.
Воды не будет 28 августа с 9:30 до 20:00 в следующих домах:
- переулок Искожевский, 8, 8а, 6, 4, 7, 12;
- Октябрьский проспект, 30, 30а, 34, 36;
- улица Воровского, 8, 8б, 43, 57, 57/1, 59, 71;
- улица Дерендяева, 46, 80д, 80/2, 80б, 80/1, 74.
Жильцам этих домов рекомендуют сделать необходимый запас воды.
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28 августа 2017, 10:49
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