На окружном совещании рассказали, каких учителей не хватает в Кирове

В начале учебного 2017 года в кировских школах наблюдается недостаток преподавателей. Об этом стало известно в ходе окружного совещания в режиме ВКС по вопросу подготовки регионов к новому учебному году, которое прошло под председательством замполпреда Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

На совещании отметили, что укомплектованность школ педагогами составляет 97 процентов. Кировские учебные заведения больше всего нуждаются в учителях иностранного языка, математики и русского языка. Больше всего в преподавателях нуждаются начальные классы.

По данным центра занятости, сейчас в Кировской области вакантно более 100 мест на профессию учитель.

А между тем одной из причин, по которой молодые специалисты отказываются от данной возможности, является низкая заработная плата. Она варьируется от 7500 до 25 000 рублей. Тем временем в Правительстве Кировской области озвучили статистические данные, которые показывают, что в нашем регионе сегодня зарплата учителя держится на уровне 114,4 процента от уровня средней по области.

К сожалению, в работе учителя очень много сложностей, размер зарплат оставляет желать лучшего, и к тому же профессия педагога давно уже растеряла былой престиж. Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о низких зарплатах сотрудников сферы образования России, заявил, что учителям, недовольным низкими зарплатами, следует подумать о смене профессии.